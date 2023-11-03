Gazeteci Cengiz Erdinç’in gözaltına alınma sebebi ortaya çıktı: Kitap alıntısı!

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alınma gerekçesi belli oldu. Buna göre, Erdinç'in, sosyal medya hesabından bir kitapta geçen “MİT’in organize suçlarla ilgili bir birim kurduğuna ilişkin” bilgiyi paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltı gerekçesi ortaya çıktı.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre,Cengiz Erdinç hakkında “Sansür Yasası” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun 217/a maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturmanın açıldığı öğrenildi.

Gazeteci Erdinç'in 31 Ekim 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir kitap paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Erdinç’in paylaşımı şöyle:

"Daha önce de yazdım, öncelikle MİT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor, 11 Aralık 2020 tarihinde MİT'te sınır aşanlar da dahil organize suçla ilgili bir birim kuruldu. Peker'in açıklamalarıyla başlayan süreç de dahil pek çok olay ve operasyon bu birimle ilişkili.

Polat Safi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı 1826-2023 başlıklı kitabı sf 416. Bakü'deki Zafer Töreni 10 Aralık 2020'de."

Polat Safi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı 1826-2023 başlıklı kitabı sf 416. Bakü'deki Zafer Töreni 10 Aralık 2020'de. pic.twitter.com/wNfPBWP9Vj — Cengiz Erdinç (@cengizerdinc) October 31, 2023

Erdinç’e sorgusunda söz konusu paylaşımına ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.

Cengiz Erdinç, gözaltına alınırken de yanına bu kitabı aldı ve sorgusunda kendisini bu bilgiyi kitaptan aldığını belirttiği ifade edildi.