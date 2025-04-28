Gazeteci Ceren Kaynak İskit'in cenaze programı belli oldu
Ankara’da dün sabah saatlerinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ceren Kaynak İskit'in cenaze programı belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Ceren Kaynak İskit, Ankara'da mide rahatsızlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün yaşamını yitirdi.
38 yaşında yaşamını yitiren genç gazetecinin cenaze programı belli oldu.
İskit’in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırılacak.
Katılmak isteyen meslektaşları için saat 15.30’ta Çankaya Belediyesi önünden otobüs kaldırılacaktır.