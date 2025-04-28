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Gazeteci Ceren Kaynak İskit'in cenaze programı belli oldu

Ankara’da dün sabah saatlerinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ceren Kaynak İskit'in cenaze programı belli oldu.

Güncel
  • 28.04.2025 10:00
  • Giriş: 28.04.2025 10:00
  • Güncelleme: 28.04.2025 10:11
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Ceren Kaynak İskit'in cenaze programı belli oldu

Gazeteci Ceren Kaynak İskit, Ankara'da mide rahatsızlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün yaşamını yitirdi.

38 yaşında yaşamını yitiren genç gazetecinin cenaze programı belli oldu.

İskit’in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırılacak.

Katılmak isteyen meslektaşları için saat 15.30’ta Çankaya Belediyesi önünden otobüs kaldırılacaktır.

Gazeteci Ceren Kaynak İskit yaşamını yitirdi
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