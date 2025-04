Gazeteci Ceren Kaynak İskit yaşamını yitirdi

Gazeteci Ceren Kaynak İskit yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre İskit, Ankara'da sabah saatlerinde fenalaştı.

Başkent Hastanesi'ne kaldırılan Gazeteci İskit, yaşamını yitirdi.

DİSK BASIN İŞ'TEN AÇIKLAMA

DİSK Basın-İş, Ceren Kaynak İskit'in yaşamını yitirmesi nedeniyle sosyal medyadan mesaj yayımladı. Açıklamada, "Gazeteci dostumuz Ceren Kaynak İskit'i kaybettiğimizi büyük bir acıyla öğrendik. DİSK Basın-İş olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ceren’in cenaze bilgilerini belli olduğunda paylaşacağız" denildi.

Gazeteci dostumuz Ceren Kaynak İskit'i kaybettiğimizi büyük bir acıyla öğrendik.



DİSK Basın-İş olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Ceren’in cenaze bilgilerini belli olduğunda paylaşacağız. pic.twitter.com/Ad0Nrdu0Hy — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) April 27, 2025

ÇGD'DEN AÇIKLAMA

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi de Kaynak'ın yaşamını yitirmesinin ardından X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Sevgili meslektaşımız Ceren Kaynak İskit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi her daim meslektaşlarıyla dayanışan, onların yanında olan, toplumsal olaylarda her zaman kamerasını alarak sahaya inen ve karşılaştığı zorluklara, güvencesizliklere rağmen gazetecilik mesleğini yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyen bir gazeteciydi. Onun anısına söz veriyoruz, biz de gazetecilik yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Ceren’in cenaze bilgileri belli olunca paylaşacağız" denildi.