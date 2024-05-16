Gazeteci Dal’ın dilekçelerine yanıt verilmiyor

Haber Merkezi

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 19 gündür tek kişilik hücrede tutulan Gazeteci Esra Solin Dal’ın koğuşa geçmek için yazdığı dilekçelere yanıt verilmiyor. MA’nın haberine göre, MA muhabiri Dal, tutuklandığı günden bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 6 metrekarelik bir alana sahip tekli hücrede tutuluyor.

Gazeteci Dal’ın koğuşa geçmek için yazdığı dilekçelere cezaevi idaresi tarafından hala bir yanıt verilmediği öğrenildi. 23 Nisan tarihinde ev baskınlarında gözaltına alınan MA Muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan ile Gazeteci Erdoğan Alayumat, 26 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece ‘‘örgüt üyesi olmak’’ iddiasıyla tutuklanmıştı.