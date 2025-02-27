Gazeteci Değer, başka cezaevine sevk edildi

Haber Merkezi

Mardin’de tutuklanan gazeteci Öznur Değer, ailesine haber verilmeden Erzincan’da bulunan cezaevine sevk edildi.

MA’nın haberine göre, 7 Şubat tarihinde darbedilerek, gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve Mardin E Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan JINNEWS muhabiri Öznur Değer, yakınları ve avukatlarına haber verilmeden Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Değer ile görüşmek için Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne giden aile, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.