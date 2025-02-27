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Gazeteci Değer, başka cezaevine sevk edildi

Medya
  • 27.02.2025 06:00
  • Giriş: 27.02.2025 06:00
  • Güncelleme: 27.02.2025 06:00
Gazeteci Değer, başka cezaevine sevk edildi
Öznur Değer (Fotoğraf: MA)

Haber Merkezi

Mardin’de tutuklanan gazeteci Öznur Değer, ailesine haber verilmeden Erzincan’da bulunan cezaevine sevk edildi.

MA’nın haberine göre, 7 Şubat tarihinde darbedilerek, gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve Mardin E Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan JINNEWS muhabiri Öznur Değer, yakınları ve avukatlarına haber verilmeden Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Değer ile görüşmek için Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne giden aile, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.

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