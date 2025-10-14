Gazeteci Demirdaş’ı darp eden iki sanık hakkında "kasten yaralama" davası açıldı

Elazığ’da Belediye Meclis Toplantısı çıkışında, gazeteci Evren Demirdaş’a saldırdıkları iddiasıyla 18 yaşından küçük iki kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Cumhuriyet Savcılığı, suça sürüklenen çocukların “kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Dava, Elazığ Çocuk Mahkemesi’nde görülecek.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianamede, olayın 1 Ekim 2025 tarihinde Elazığ Belediyesi önünde meydana geldiği belirtildi. Gazeteci Evren Demirdaş, meclis toplantısı sonrası aracına yöneldiği sırada tanımadığı kişilerce arkadan tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığını belirterek, şikayetçi oldu.

Demirdaş’ın burnunda kırık meydana geldiği, alınan doktor raporuna göre yaralanmasının basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyeceği, mağdurun, vücudunda hafif derecede kemik kırığı meydana gelecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

SAVCILIK: SUÇ İŞLENDİĞİNE DAİR YETERLİ DELİL VAR

İddianamede, saldırıya karıştıkları tespit edilen şüpheliler A.B.G. ve S.Ç.’nin 18 yaşından küçük olduğu, olay günü alkol aldıkları ve arbede sonrası olay yerinden kaçtıkları bilgisine yer verildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, müştekiyi tanımadıklarını ve gazeteci olduğunu bilmediklerini, kendilerine küfür etmesi nedeniyle darp ettiklerini söyledikleri aktarılan iddianamede, müştekinin hiçbir husumeti bulunmayan şüphelilere hakaret etmiş olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

Elazığ Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocukların müştekiyi darp ettiklerini kabul ettikleri, alınan doktor raporunun da beyanlarla uyumlu olduğu vurgulandı. Savcılık, A.B.G. ve S.Ç.’nin, “kasten yaralama” suçunu birlikte işledikleri kanaatine vararak cezalandırılmalarını talep etti.

DAVA ÇOCUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEK

Elazığ Çocuk Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 86/1, 37/1 ve 31/3 maddeleri uyarınca kamu davası açıldığı belirtildi. Savcı, sanıkların gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin cezalarından mahsup edilmesini, ayrıca yargılama giderlerinin sanıklardan tahsil edilmesini talep etti. Davanın, önümüzdeki günlerde Elazığ Çocuk Mahkemesi’nde görülmeye başlanması bekleniyor.