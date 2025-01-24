Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman, 64 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer kanseriyle mücadele eden Arman, iki buçuk aydır hastanede tedavi görüyordu.

Gazeteci Deniz Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.

Erad, paylaşmında şu ifadeleri kullandı:

"Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı.

'Kum saati' durdu.

İyi bir insan

İyi bir gazeteciyi

İyi bir beşiktaşlı

Deniz Arman'ı kaybettik."

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961'de Ankara'da doğdu. İlköğretimini Çankaya İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, TED Ankara Koleji'nde eğitimine devam etmiş ve 1979 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimini ODTÜ’de başlasa da, yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

Gazeteciliğe Milliyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi'nde başlayan Arman, 1985 yılında gazetecilik kariyerine adım attı. Gırgır ve Fırt dergilerinde yazarlık yaptı. Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak görev yaptı, ardından Mehmet Ali Birand’ın yanında dış haber servisi için çalıştı.

Arman’ın televizyon kariyeri, 1992 yılında Show TV’de başladı.

Gazetelerdeki Görevleri:

1985-1991: Milliyet Gazetesi

1999-2000: Akşam Gazetesi

2003-2004: Vatan Gazetesi

Televizyon Kanallarındaki Görevleri:

1991-1996: Show TV

1996-1999: Star TV

1999-2000: Show TV

2000-2003: Habertürk TV

2004-2005: Star TV

2005-2010: Kanal D

2012-2014: Kanal D (Haber Genel Yayın Yönetmeni)

Sinema Kariyeri:

2004: Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Başbakan olarak sinema filmi rolü)