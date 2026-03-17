Gazeteci Dilan Karaman'ın ailesinden çağrı: "Şüpheli ölümü aydınlatılsın"

Diyarbakır'da 27 Kasım 2025'te şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren gazeteci Dilan Karaman'ın ailesi, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İstanbul Şubesi'nde bir araya geldi.

Aile, Karaman'ın şüpheli ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ederken toplantının açılışında konuşan Avukat Eren Keskin, Karaman’ın ölümünün ardından kurulan komisyon ve hazırlanan rapor etrafında tartışmaların sürdüğünü söyledi. Keskin, “Dilan’ı yaşamdan koparan erkek şiddetini tartışmamız gerekiyordu ancak bunu eksik bıraktık” dedi. Karaman’ın ablası Gönül Karaman, kurulan komisyona güvendiklerini ancak komisyonun hazırladığı raporun tamamlanmış halini görmek istemelerine rağmen bu taleplerinin karşılıksız kaldığına dikkat çekti.

Aile yaptığı açıklamada, Karaman'ın 11 Kasım 2025'te saat 05.30’da ablası Gönül Karaman’ı aradığını belirterek telefonda, şiddet faili Mazlum Toprak’ın kendisine şiddet uyguladığını ve onu evden kovduğunu anlattı. Karaman, aynı gün Gönül Karaman’la son olarak saat 14.42’de iletişim kurdu. Karaman’ın hastaneye ise yaklaşık saat 16.00’da giriş yaptığı öğrenildi. Aile, bu iki saatten fazla sürede neler yaşandığının hâlâ bilinmediğini vurguladı.

ŞÜPHELİ MAZLUM TOPRAK NEDEN SERBEST BIRAKILDI?

Aile yaptığı açıklamada şu soruları yöneltti:

Şüpheli Mazlum Toprak’ı ifadesinin ardından neden serbest bırakıldı?

Elektronik cihazları incelendi mi?

Toprak’ın kırdığını öne sürdüğü bıçak incelemeye alındı mı?

DOSYADA EKSİKLİKLER VAR

Açıklamada konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Jiyan Tosun, dosyadaki eksikliklere dikkat çekti. Şüpheli Toprak’ın ifadelerinde çelişkiler ve gerçeğe aykırı beyanlar bulunduğunu belirten Tosun, olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişinin ifadesinin hâlâ alınmadığını kaydetti.

Tosun, Karaman’ın silahla tehdit edildiği, şantaja uğradığı ve şiddet gördüğü yönündeki iddialara rağmen savcılığın 4 ay boyunca resen soruşturma başlatmadığına dikkat çekti.