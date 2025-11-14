Gazeteci Doğan Pürsün yaşamını yitirdi

Almanya’da 45 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan, Doğan Pürsün, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ve Basın Şeref Kartı taşıyan gazeteci Pürsün, 14 Kasım 2025 Cuma günü (bugün) yaşamını yitirdi.

Meslek hayatının büyük bölümünü Almanya’da sürdüren Pürsün, 45 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye gazeteciliğinin yurt dışındaki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

TGC’DEN AÇIKLAMA

TGC, Pürsün’ün vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak “Değerli meslektaşımız Doğan Pürsün’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğan Pürsün’ün cenazesi, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Almanya’da, Frankfurt yakınlarındaki Heiligenstock Mezarlığı’nda defnedilecek.

DOĞAN PÜRSÜN KİMDİR?

1939 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinde okudu. İstanbul Gazetecilik ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1956 yılında İstanbul Ekspres Gazetesi'nde ekonomi muhabiri olarak başladı. Akşam, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde görev yaptı. Almanya'da lisan ve meslek öğrenimi gördü. 1967- 1969 yılları arasında Alman Die Welt, Bild gazeteleri ve Alman Haber Ajansı DPA' da çalıştı. 1967-1990 yılları arasında Tercüman Gazetesi Almanya Bürosunda çalıştı. 1990 yılından itibaren Dünya Gazetesi Almanya Bürosunda meslek hayatına devam etti. Dünya Gazetesi'nin yurtdışı baskısı Dünya Hafta'nın Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yaptı. Hürriyet Gazetesi yurtdışı baskılarında "Emeklinin Danışmanı" köşesini yönetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden aldığı gazetecilik başarı ödülleri var. Almanya'da, Türkiye Araştırmalar Merkezi (1995), "Almanya'da Türk toplumunun ekonomik sorunlarını ısrarlı bir şekilde gündemde tuttuğu ve bu alanda üstün başarılar gösterdiği" gerekçesiyle özel bir plaket ile onurlandırıldı. "Nasıl Kazandılar?" ve "Nasıl Emekli Olunur?" adlı kitapları yayınlandı. Meslek hayatını, 45 yılı aşkın süre Almanya'da sürdürdü. Evli ve üç oğlu vardı. Basın Şeref Kartı sahibiydi.