Gazeteci Düzen Tekkal: "Kürt olduğumu söyledikten sonra Ahmed Şara'ya soru sormam engellendi"

Almanya'da yaşayan Ezidi Kürt gazeteci Düzen Tekkal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarını takip etmek için bulunduğu New York’ta, Suriye'de geçici hükümetin cumhurbaşkanı Colani'ye (Ahmed Şara) soru sormak üzereyken engellenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Rûdaw’a konuşan Tekkal, Kürt olduğunu söyledikten sonra Katar Emiri’nin araya girerek kendisinin Colani'ye soru yöneltmesine izin vermediğini söyledi.

Tekkal, Suriye’nin geleceğine dair özellikle Kürtler, Ezidiler, Aleviler, Hristiyanlar ve Dürziler gibi farklı kesimlerin durumunu Colani'ye sormak istediğini, ancak bu fırsatın elinden alındığını belirtti.

Tekkal, Colani'ye yaklaşmak ve soru sormak istediği sırada Katar Emiri’nin önüne geçerek kendisini engellediğini anlattı. Tekkal, yaşananları şu şekilde anlattı:

"Orada Ahmed Şara’yı gördüm ancak onunla konuşmam kabul edilmedi. Başkalarıyla konuştuğunu gördüm. Orası diplomatik bir ortam, ben düşmanlık için gitmemiştim. Amacım, halkımızın aklındaki soruları sormaktı."

"'AZINLIKLAR NEDEN ÖLDÜRÜLÜYOR' DİYE SORACAKTIM"

Tekkal, soru sorulmasının engellenmemesi halinde Suriye'de azınlıkların yaşadıklarını sormak istediğini söyledi ve şunları kaydetti:

"'Neden hâlâ azınlıklar öldürülüyor?' diye soracaktım. Alevilerden, Dürzilerden, Kürtlerden neden 3 bin kişi öldürüldü? Korkusuzca yaşamak istiyorlar. Bizim de aslımız Haseki’den. Ben diplomatik bir şekilde soracaktım: Geçmişte olanları hatırlıyor musun? Neden bunlar konuşulmuyor?"