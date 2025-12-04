Gazeteci Elif Akgül'e HDK davasında ceza istendi

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra 101 gün tutuklu kalan ve 2 Haziran’da tahliye edilen gazeteci Elif Akgül, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Akgül ve savunmanlığını üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatı Batıkan Erkoç hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, Akgül’ün üzerine atılı “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Akgül’ün avukatı Batıkan Erkoç, mütalaanın duruşmadan yalnızca 18 saat önce UYAP’a yüklendiğini belirterek savunmaya hazırlanamadıklarını söyledi. Erkoç, şöyle konuştu: "Eğer mütalaa zamanında hazırlanmış olsaydı bugün dava karara bağlanacak ve müvekkilim hakkındaki adli kontrol kalkacaktı. Yurtdışı yasağı nedeniyle Almanya’dan aldığı gazetecilik ödülünü gidip yerinde alamadı, Zoom’dan aldı. Bu durum Türkiye’nin itibarı açısından da olumsuz."

Adli kontrolün devamına karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların yapılması için süre vererek davayı 20 Ocak 2026 saat 10:45’e erteledi.