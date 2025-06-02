Gazeteci Elif Akgül tahliye edildi

HDK’ye yönelik operasyon kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Elif Akgül tahliye edildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yapılan açıklamada, Akgül’ün avukatları tarafından yapılan itirazın kabul edildiği ve mahkemenin tensip zaptı doğrultusunda tahliye kararı verdiği belirtildi. Elif Akgül, Bakırköy Cezaevi’nden tahliye edildi.

Gazeteci Elif Akgül tahliye edilmesinin ardından İlke TV'ye yaptığı açıklamada, "İçeride bıraktıklarımız için üzülüyoruz. İçeridekiler özgür olmadan dışarıdakilerin özgür olması mümkün değil" dedi.

Gazeteci Elif Akgül, Bakırköy Cezaevi’nden tahliye edildi



Bu sabah MLSA’nın itirazı üzerine düzenlenen tensip zaptı ile tahliyesine karar verilen gazeteci Elif Akgül’ü avukatları ve meslektaşları karşıladı. pic.twitter.com/Yx1ZrLLmJE — MLSA (@mlsaturkey) June 2, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada HDK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Yapılan açıklamada İstanbul merkezli operasyonda 10 ilde 51 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Dosyada gizlilik kararı olduğu söylenerek, gözaltındakilerin avukatlarıyla görüşmesinin de 24 saat boyunca kısıtlandığı bildirilmişti.

İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan 51 kişiden 27 kişi tutuklanmış, 13 kişiye ev hapsi verilmişti.

YILDIZ TAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aynı dosya kapsamında tutuklanan gazeteci Yıldız Tar 30 Mayıs Pazar günü tahliye edilmişti. Tar, tahliyesinin ardından İlke TV’ye konuşarak halen tutuklu bulunan gazetecilere dikkat çekerek, "Sonda diyeceğimi başta diyeyim: Sevgili Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül hala tutuklu. Onların da bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

HDK soruşturması kapsamında gazeteci Ercüment Akdeniz’in tutukluluğu devam ediyor.