Gazeteci Emine Çal'ın yeni romanı 'Kolhis' okurlarıyla buluştu

Gazeteci-Yazar Emine Çal’ın “Kolhis” adlı romanı Luna Yayınları’ndan çıktı.

Roman, yaşamlarını olumsuz etkileyen bir gelişme sonrası yaşadıkları şehirde barınma imkânı kalmayan, kendilerini mecburi bir sürgüne tabi tutan ailenin dramı ve hayata yeniden tutunma öyküsünü işliyor.

Roman kahramanı bunu, “Hikâyeniz; hikâye değil de bataklıksa eğer, hikâyeniz; kimsenin bilmesini istemediğiniz bir sırrı taşıyorsa ve canınızı yakıyorsa eğer, onu toprağa gömer, unutmaya, unutturmaya çalışırsınız. Unutulmak isterseniz, hayatınızı saklambaç oynar gibi tetikte yaşamak zorunda kalırsınız. Ama hikâyenizi unutur musunuz, unutturabilir misiniz? Hayır, unutturamazsınız, unutamazsınız! Geçmiş, seni gölge gibi takip eder. O gölgenin ağırlığını, yükünü taşımaktan yorulur, isyan edersiniz” diye anlatıyor ve toplumun suçlunun yakınlarını da suçlu gibi gördüğüne isyan ediyor.

Prof. Dr. Bilge Ercilasun, arka kapakta yer alan yazısında, romanı “Gerçekçi, güncel bir konu…İç yaralayıcı…Anlatılması güç bir aile dramı” cümleleriyle özetliyor.

“Toplumcu, gerçekçi” bir çizgide yazım hayatını sürdüren Emine Çal’ın beşinci eseri olan Kolhis de aynı kulvarda yer alıyor.

ÇAL KİMDİR?

Gazeteci kökenli olan yazar, Ankara’da doğdu. Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’nin ardından, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nü bitirdi. Son Havadis, Hürriyet Gazetesi dergi grubu, Ulusal Basın Ajansı, Turkish Daily News, Kanal E, TRT ve Anadolu Ajansı’nda çalıştı. TRT’de “Gün Başlıyor” programı için kısa bölümler hazırladı. 2011’de Anadolu Ajansı’ndan emekli oldu.

“Güz Kasabası”, “Ragıp Bey ve Melekleri”, “Mor Gecelerin Suskun Dili,”, “Kırık Değirmen Sokağı” adlı romanları yayımlandı.