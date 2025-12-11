Gazeteci Enver Aysever, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

YouTube yayınında sağcılara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gece saatlerinde gözaltına alınan ve Küçükçekmece Adliyesi'nde ifadesi alınan Aysever, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla bugün saat 13.40 sularında Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Aysever'in avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptığını ve yayının sosyal medyada kırpılarak algı oluşturulduğunu belirtti.

Gözaltındaki Aysever ile Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde görüşen avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiride bulunduğunu söyledi. Avukat, yayının sosyal medyada başı ve sonu kırpılarak servis edildiğini, bu yolla bir "algı" oluşturulduğunu ifade etti.

HASAN İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNİ YORUMLADI

Avukat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Merhaba, herkese iyi geceler. Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever'le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı yapmamı özellikle kendisi rica etti. Onun talebi doğrultusunda şu an bu açıklamayı yapıyorum.

Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı burada gözaltına alınmış durumda. Tabii bu yaptığı YouTube yayınında, maalesef sosyal medyada mevcut, yayının başını ve sonunu, yani belli bölümlerini kırparak bir algı yaratılmış ve müvekkilimin gözaltına alınması sağlanmıştır. Halbuki yayını başından sonuna tamamen incelediğinizde, orada Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiğini, bir anlayışı protesto ettiğini, bunu da açık ve net biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz.

Yarın sabah kendisi Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek, biz de ifadesine katılacağız. Umudumuz, kendisinin tutuksuz yargılanması yönünde. Ama ortada, maalesef sosyal medya algısıyla müvekkilim gözaltına alınmış durumda. Herkese selamı var, hepinizi öpüyor. Saygılar sunuyorum."