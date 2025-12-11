Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

YouTube yayınında sağcılara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever tutuklandı.

Gece saatlerinde gözaltına alınan ve Küçükçekmece Adliyesi'nde ifadesi alınan Aysever, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklama talebiyle bugün saat 13.40 sularında Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Sevkten kısa süre sonra Aysever hakkında tutuklama kararı verildi.

AVUKATI KONUŞTU

Aysever'in avukatı, gözaltı işleminin ardından yaptığı açıklamada, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptığını ve yayının sosyal medyada kırpılarak algı oluşturulduğunu belirtmişti.

Avukat, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Merhaba, herkese iyi geceler. Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever'le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı yapmamı özellikle kendisi rica etti. Onun talebi doğrultusunda şu an bu açıklamayı yapıyorum.

Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için, kendi kanalında yaptığı bu yayından dolayı burada gözaltına alınmış durumda. Tabii bu yaptığı YouTube yayınında, maalesef sosyal medyada mevcut, yayının başını ve sonunu, yani belli bölümlerini kırparak bir algı yaratılmış ve müvekkilimin gözaltına alınması sağlanmıştır. Halbuki yayını başından sonuna tamamen incelediğinizde, orada Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiğini, bir anlayışı protesto ettiğini, bunu da açık ve net biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiğini görürüz.

Yarın sabah kendisi Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek, biz de ifadesine katılacağız. Umudumuz, kendisinin tutuksuz yargılanması yönünde. Ama ortada, maalesef sosyal medya algısıyla müvekkilim gözaltına alınmış durumda. Herkese selamı var, hepinizi öpüyor. Saygılar sunuyorum."