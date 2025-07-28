Gazeteci Ercüment Akdeniz, 31 Temmuz’da hâkim karşısına çıkacak

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) karşı 18 Şubat Salı günü düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınıyla gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz, 31 Temmuz Perşembe günü hâkim karşısına çıkacak.

3 kişinin halen tutuklu kaldığı davada SYKP üyesi Ahmet Saymadi 4 Temmuz’da, Kardelen Taş ise 19 Haziran’da mahkemeye çıkarılacak.

Dava öncesi BirGün’e mesaj yollayan Ercüment Akdeniz, “Uzun tutukluluk sürecinden sonra nihayet 31 Temmuz günü duruşma görülecek. HDK davası dosyasında sadece 3 tutuklu kişi kaldı. 3 gazeteciden ikisi tahliye olmuştu. Tutuklu kalan son 3 kişiden biri ve dava kapsamında son gazeteciyim” dedi.

Akdeniz gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde Metin Yoksu'nun tahliye haberiyle sevindik. Gazetecilerin uzun tutukluluklarla işini yapamaz hale gelmeleri sadece bizim değil, haberi yapmak ve ulaştırmakla sorumlu olduğumuz okurlar ve izleyiciler için de büyük mağduriyet.

Bu dönemde çok kritik haberler kaçırdık. Beni en çok göçmenlere ve mültecilere haber yapamamak üzüyor. Çünkü onlar toplumun en dezavantajlı kesimleri.

Haklı olduğumuzu bütün meslektaşlarım ve kamuoyu biliyor. Geçtiğimiz beş buçuk ayda desteğini eksik etmeyen basın meslek örgütlerine, dayanışmasını eksik etmeyen basın meslek örgütlerine, dayanışmasını eksik etmeyen BirGün gazetesine teşekkür ediyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum."