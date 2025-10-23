Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik 18 Şubat'ta düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınıyla gözaltına alınarak 22 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün hâkim karşısına çıkacak.

Gazeteci Akdeniz’in “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün saat 10.30’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Akdeniz, bugün 241 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden duruşma salonuna getirilecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek duruşmayı, Ercüment Akdeniz'in ailesi, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, Sol Parti MYK üyesi Alper Taş, TİP Milletvekili Kadıgil, HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, eski HDP Milletvekili Musa Piroğlu, Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı, Cumartesi Anneleri, İHD İstanbul Şubesi, DİSK Basın-İş, TGS ve gazeteci meslektaşları takip ediyor.

Akdeniz’in ilk duruşması 31 Temmuz’da görülmüştü. Ercüment, duruşmada yaptığı savunmada, "Hakkımdaki suçlamalar maddi hatalarla dolu ve dayanaksız. Gazetecilik faaliyetim cezalandırılmak isteniyor" ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme, Akdeniz’in tutukluluğunun devamına karar vermişti.

7 Mayıs'ta hazırlanan iddianamede, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, örgüt adına ve örgüt lehine eylem ve etkinlikler düzenlediği, örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda eylemlerinin tespit edildiği” iddiaları yer almıştı.

Ercüment Akdeniz hakkında iddianamede “Taksim Yayalaştırma ve Gezi Parkı projeleri aleyhine eyleme 29/06/2013 günü katıldığı, grupla birlikte bir düzen içerisinde hareket ettiği” denilmişti. Suçlamayla ilgili Akdeniz’in ise “Bana gösterilen fotoğraflarda işaretlenen şahıs benim. Yine şunu hatırlatmak isterim ki bahsi geçen dönemde emniyet ve yargı organlarında çok sayıda FETÖ/PDY elemanı bulunduğu için bu tespitlerin fotomontaj olma ihtimalinden şüpheleniyorum. Bana gösterdiğiniz ikinci fotoğraf Gezi eylemleri başlamadan önce barışçıl eylem hakkımızı kullanıp sanat çevreleriyle Gezi Parkına gittiğimiz ve basın açıklamasından sonra meydandan dağıldığımız güne aittir" dediği öğrenilmişti.

Ercüment Akdeniz'in basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri, iddianamede HDK üyeliğine delil niteliğinde sunulmuştu.