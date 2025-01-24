Gazeteci Eylem Babayiğit 3 gündür gözaltında

Gazeteci Eylem Babayiğit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 22 Ocak’ta kaldığı evde gözaltına alındı.

Babayiğit, 3 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutuluyor.

MA'nın haberine göre; Babayiğit’in bugün emniyet işlemlerinin tamamlanması ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Aynı soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.



Gazeteciler yaptıkları haber ve tartışma programları ile suçlanmıştı. Yine PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dair değerlendirmeler de gazetecilere yöneltilen suçlamalar arasında yer almıştı.