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Gazeteci Eylem Babayiğit gözaltına alındı

Gazeteci Eylem Babayiğit, yapılan ev baskınıyla gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Güncel
  • 22.01.2025 11:38
  • Giriş: 22.01.2025 11:38
  • Güncelleme: 22.01.2025 11:40
Gazeteci Eylem Babayiğit gözaltına alındı
Fotoğraf: MA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma kapsamında gazeteci Eylem Babayiğit, gece saatlerinde kaldığı evde gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; Babayiğit, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

6 GAZETECİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

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