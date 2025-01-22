Gazeteci Eylem Babayiğit gözaltına alındı
Gazeteci Eylem Babayiğit, yapılan ev baskınıyla gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma kapsamında gazeteci Eylem Babayiğit, gece saatlerinde kaldığı evde gözaltına alındı.
MA'nın haberine göre; Babayiğit, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
6 GAZETECİ TUTUKLANMIŞTI
Aynı soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.