Gazeteci Eylem Babayiğit tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ve 6 gazetecinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 22 Ocak’ta gözaltına alınan gazeteci Eylem Babayiğit, Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık, Eylem Babayiğit'in ifadesine başvurmadan, dosya üzerinden yaptığı incelemeyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

artıgerçek'in haberine göre; Eylem Babayiğit’in avukatları ise nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin bir ayda 13 gazetecinin tutuklanmasına karar veren hakim olduğunu öğrenmesi üzerine “Reddi hâkim” talebinde bulundu. Avukatların “reddi hakim” talebi kabul edilmedi.

Hakimlik, Gazeteci Eylem Babayiğit’in “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Avukatları aracılığıyla mesaj gönderen Eylem Babayiğit, “Bulunduğumuz yerin önemi yok içerde ve dışarda yazmaya devam edeceğiz. Özgür basın susturulamaz” ifadelerine yer verdi.