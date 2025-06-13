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Gazeteci Eylem Emel Yılmaz gözaltına alındı

Gazeteci Eylem Emel Yılmaz gözaltına alındığını duyurdu.

Medya
  • 13.06.2025 18:05
  • Giriş: 13.06.2025 18:05
  • Güncelleme: 13.06.2025 18:15
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Eylem Emel Yılmaz gözaltına alındı

Gazeteci Eylem Emel Yılmaz sabah saatlerinde X sosyal medya platformundan gözaltına alındığını duyurdu.

Bu sabah 4 gazeteci Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmışken, beşinci bir gazeteci ise ikametinde bulunmadığı için gözaltı gerçekleşmemişti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nın (MLSA) aktardığına göre; Yılmaz'ın aynı soruşturma kapsamında alındığı düşünülüyor.

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