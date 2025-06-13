Gazeteci Eylem Emel Yılmaz gözaltına alındı

Gazeteci Eylem Emel Yılmaz sabah saatlerinde X sosyal medya platformundan gözaltına alındığını duyurdu.

Bu sabah 4 gazeteci Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmışken, beşinci bir gazeteci ise ikametinde bulunmadığı için gözaltı gerçekleşmemişti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nın (MLSA) aktardığına göre; Yılmaz'ın aynı soruşturma kapsamında alındığı düşünülüyor.