Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, yaşamını yitirdi.

İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da hayatını kaybeden spor yazarı Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde adım atan Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı.

2023 yılında kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı olan Çetiner, son olarak Fanatik'te gazetecilik hayatını sürdürüyordu.