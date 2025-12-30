Gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle yargılanan ve dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi. İstinaf, Altaylı'nın tahliyesine hükmetmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Altaylı, tahliye edildi.
BBC Türkçe'ye bilgi veren Altaylı'nın avukatı 29 Aralık akşamı gazetecinin cezaevinden çıktığını doğruladı.
Fatih Altaylı, kendisine ait YouTube kanalındaki ifadeleri nedeniyle 22 Haziran'da gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyası, istinaf mahkemesine taşınmış, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Altaylı'nın tahliyesine karar vermişti.