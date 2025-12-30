Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Ergin'in gözaltı nedeni henüz bilinmiyor.

Yeniçağ Gazetesi İnternet Haber Müdürü Fatih Ergin gece saatlerinde gözaltına aldındı.

Ergin'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan sosyal medyada Ergin'in dün Yalova'da polis ve IŞİD arasında saatlerce süren, 3 polisin şehit olduğu çatışmaya ilişkin yaptığı paylaşımlar sebebiyle olabileceği değerlendiriliyor.

Ergin'in bu konuda yaptığı bazı haberlere erişim engeli de getirilmişti.

Ergin'in söz konusu paylaşımlarından bazıları şöyle:

"Yıllardır Türkiye'deki IŞİD yapılanmasını anlatıyorum. Haberlerime, hesabıma erişim engeli geliyor! Sonuç: Yalova'da 3 polis şehit! Türkiye'de Mekteb-i Furkan, Yalova'da ise Ahlak ve Sünnet Dergisi adıyla yapılanan, taban oluşturan IŞİD için Türkiye çoktan güvenli bölge oldu!."

"Yalova'da IŞİD ile yaşanan çatışmada şehit olan polislerimizden Turgut Külünk, emekliliği gelmesine rağmen yüksek lisans yapan kızı için emekliliğini ertelemiş. Kaymakam olma hedefi bulunan kızını görev sahibi yaptıktan sonra emekli olacağını söylemiş. Işıklarda uyusun.."