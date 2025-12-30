Gazeteci Fatih Ergin serbest bırakıldı
Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Ergin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Ergin, verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ergin hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, haftada bir gün imza atmasına karar verildi.