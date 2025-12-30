Giriş / Abone Ol
Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Ergin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  30.12.2025 07:33
  Güncelleme: 30.12.2025 14:09
  • Güncelleme: 30.12.2025 14:09
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Fatih Ergin serbest bırakıldı
Fotoğraf: Fatih Ergin

Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan Fatih Ergin, verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergin hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, haftada bir gün imza atmasına karar verildi.

