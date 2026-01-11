Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gazeteci Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gözaltına alındığını açıkladı.

Güncel
  • 11.01.2026 01:43
  • Giriş: 11.01.2026 01:43
  • Güncelleme: 11.01.2026 01:51
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı
Fotoğraf: Fatih Ergin

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine gözaltına alındığını duyurdu.

Ergin'in gözaltı nedeni henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Ergin, savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş, haftada bir imza zorunluluğu ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ergin'in, Yalova'da üç polisin yaşamını yitirdiği IŞİD operasyonuna ilişkin yaptığı bazı haberlere erişim engeli de getirilmişti.

BirGün'e Abone Ol