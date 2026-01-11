Gazeteci Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine gözaltına alındığını duyurdu.

Ergin'in gözaltı nedeni henüz bilinmiyor.

Yine gözaltına alınıyorum... — Fatih Ergin (@ferg1923) January 10, 2026

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Ergin, savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş, haftada bir imza zorunluluğu ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ergin'in, Yalova'da üç polisin yaşamını yitirdiği IŞİD operasyonuna ilişkin yaptığı bazı haberlere erişim engeli de getirilmişti.