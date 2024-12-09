Gazeteci Ferit Demir kalp krizi geçirdi

Gazeteci Ferit Demir'in sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Demir, yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anjiyo amacıyla ameliyata alınan Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kalp damarlarında tıkanıklık olduğu ve anjiyo işlemi için ameliyat olan Demir'in iki damarına stent takıldığı öğrenildi.