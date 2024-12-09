Gazeteci Ferit Demir kalp krizi geçirdi
Gazeteci Ferit Demir, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Ferit Demir'in sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdiği bildirildi.
Demir, yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anjiyo amacıyla ameliyata alınan Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Kalp damarlarında tıkanıklık olduğu ve anjiyo işlemi için ameliyat olan Demir'in iki damarına stent takıldığı öğrenildi.