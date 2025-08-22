Gazeteci Furkan Karabay 100 gündür cezaevinde

Youtube yayınında söylediği sözler nedeniyle cezaevine atılan Gazeteci Furkan Karabay 100 gündür tutuklu. Karabay’ın iddianamesi hâlâ hazırlanmadı. Karabay, 'terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasına konu olan suçlama, Karabay’ın sağlık sorunları yaşayan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yazdığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 yıl önceki sözlerini ve geçmişte cezaevinde hayatını kaybedenleri hatırlatması oldu.

“Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasının gerekçesi, Karabay’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın isim ve fotoğraflarını haberlerinde kullanması olmuştu.