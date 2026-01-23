Gazeteci Furkan Karabay'a ev hapsi verildi

Gece saatlerinde gözaltına alınan Medyascope muhabiri Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Avukat Enes Ermaner, dün gazeteci Furkan Karabay’ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Karabay'ın avukatı Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Furkan Karabay, İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Avukatı Enes Ermaner, Furkan Karabay'ın İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisinin verildiğini söyledi.

Furkan Karabay, savcılık ifadesinde, "Yaptığım haberlerin belgesi mevcuttur. Daha önce yaptığım haberler de ortadadır. Yaptığım habercilik faaliyeti de ortadadır. Hepsi somut gerçeklik taşımaktadır. Dolayısıyla yanıltıcı bilgiyi yayma gibi bir durum söz konusu değildir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karabay'ın avukatı Enes Ermaner ise, "Belgelerin mevcudiyeti ve gerçekliği karşısında yanıltıcı bir bilgi olmadığı ortadayken bu yanıltıcı olmayan bilginin alenen yayılması suç olarak isnat dahi edilemez" dedi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Furkan Karabay tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik ifadesinin ardından Furkan Karabay'a ev hapsi verildi. Gazeteci Fatoş Erdoğan Avukatı Enes Ermaner mahkeme çıkışında yaptığı açıklamayı paylaştı:

"Furkan'ın yapmış olduğu haberler gerçek belgelere dayalı haberlerdi. Dolayısıyla "yanıltıcı bilgiye" hiçbir şekilde ihtiva etmiyordu. Yanıltıcı bilgi nedeniyle de suç istinadı hukuken mümkün değildi. Nitekim savcılık ifademizden sonra savcılıkça bize hiçbir şekilde söylenmeden ve hiçbir şekilde savunmamız alınmadan "terörle mücadele kanunu" kapsamında da tutuklanması talep edildi. Yine suç konusu haberlere de baktığımızda mağdur olduğu iddia edilen, hedef gösterildiği iddia edilen savcıların hiçbir şekilde isimleri ilgili haberlerde geçmiyordu. Şimdi hal böyleyken isimleri dahi haberde geçmeyen savcıların hedef gösterilmesi ne hukuken ne de pratik hayatta mümkün değildir. Fakat geldiğimiz noktada maalesef Furkan bir suçla "hedef gösterme suçundan" dolayı yurt dışı çıkış yasağı, "halkı yanıtıcı bilgilerinden yayma suçundan" ise ev hapsi karar aldı. Furkan yaptığının suç olmadığını biliyor çünkü Furkan'ın yaptığı gazetecilik. Furkan velev ki bundan yargılansa, ceza alsa dahi bir gün bile cezaevine girmesi gerekmeyecek. Furkan yapmış olduğu bu haber nedeniyle günlerce, belki haftalarca, belki de aylarca ev hapsi tedbiriyle karşı karşıya kalacak. Biz bu kararlara karşı itiraz edeceğiz. Umarım itirazlarımız olumlu bir şekilde sonuçlanır ve bu hukuka aykırılıp son bulur."