Gazeteci Furkan Karabay adliyeye sevk edildi
"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Avukat Enes Ermaner, dün gazeteci Furkan Karabay’ın gözaltına alındığını duyurmuştu.
Karabay'ın avukatı Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Furkan Karabay, İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.
Avukatı Enes Ermaner, Furkan Karabay'ın İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisinin verildiğini söyledi.
