"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Güncel
  • 23.01.2026 10:36
  • Giriş: 23.01.2026 10:36
  • Güncelleme: 23.01.2026 10:41
Gazeteci Furkan Karabay adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Avukat Enes Ermaner, dün gazeteci Furkan Karabay’ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Karabay'ın avukatı Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Furkan Karabay, İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan Karabay, adliyeye sevk edildi.

Avukatı Enes Ermaner, Furkan Karabay'ın İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisinin verildiğini söyledi.

