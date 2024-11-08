Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları ve Ahmet Özer'e ilişkin haberi nedeniyle gözaltına alındı.

Karabay, yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturmaya ilişkin 6 Kasım'da “A’dan Z’ye Ahmet Özer soruşturması: Konser, devletin tutanakları, başsağlığı ve bir babanın fotoğrafı tutuklama gerekçesi yapıldı” başlıklı haberini yayımladı.

Ardından aynı haberi alıntılayarak bir dizi paylaşımlar yaptı. Paylaşımların ardından 10Haber muhabiri Karabay, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET" SUÇLAMASI

10Haber'in aktardığı bilgiye göre, Karabay'a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamaları yöneltildi.

DİSK Basın İş, sosyal medya hesabından açıklam yaptı. Açıklamada, "Baskı ve sansüre karşı gazeteciliği savunacağız" denildi.

Sendikanın açıklamasının tamamı şöyle:

"Üyemiz, 10Haber muhabiri Furkan Karabay bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi. Gazetecilik suç değildir! Furkan Karabay derhal serbest bırakılsın!"

Baskı ve sansüre karşı gazeteciliği savunacağız!



Üyemiz, 10Haber muhabiri Furkan Karabay bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.



Gözaltı gerekçesinin Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi.… pic.twitter.com/aAJGNp8jY8 — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) November 8, 2024

10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Muhabirimiz Furkan Karabay gözaltına alındı. Yine, gel ifadeye denince anında gidecek bir gazetecinin sabah apar topar derdest edilmesi vakasıyla karşı karşıyayız. Sebebi attığı bir sizi tweetmiş. Vatan Emniyet'te ifade veriyor. Furkan'ı bir an önce aramıza bekliyoruz."

Muhabirimiz Furkan Karabay gözaltına alındı. Yine, gel ifadeye denince anında gidecek bir gazetecinin sabah apar topar derdest edilmesi vakasıyla karşı karşıyayız. Sebebi attığı bir sizi tweetmiş. Vatan Emniyet'te ifade veriyor. Furkan'ı bir an önce aramıza bekliyoruz. — Hakan Çelenk (@hakancelenkk) November 8, 2024

Karabay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise şöyle: