Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve YouTube’da hazırladığı bir video gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltı haberini duyuran gazeteci Barış Pehlivan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Suçlamanın “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi."

Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Suçlamanın “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi. — Barış Pehlivan (@barispehlivan) May 15, 2025

ERDOĞAN AİLESİ DAVA AÇMIŞTI

Gazeteci Furkan Karabay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.