Gazeteci Furkan Karabay hakim karşısında: İddianameyi yırtarak hukuksuzluğu protesto etti!

Bir YouTube kanalındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla 15 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Furkan Karabay bugün (2 Aralık Salı) ilk kez hakim karşısına çıktı.

201 gündür tutuklu olan Karabay, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Duruşma gecikme ile saat 12.30 civarında başladı. Mahkeme heyeti, mütalaa için 12.40'ta duruşmaya ara verdi. Duruşma, saat 13.15 sıralarında başladı.

Cumhuriyet savcısı, Karabay'ın cezalandırılmasını ve tutukluluğuna devam kararı verilmesini talep etti. Gazeteci Furkan Karabay, mütalaaya karşı savunma yapmayacağını söyledi.

Fotoğraf: BirGün

"İDDİANAMEYİ OKUYUN" TALEBİNE RET!

Duruşmanın başında Furkan Karabay’ın hakkında yazılan iddianamenin okunması talebi, mahkeme başkanı tarafından kanunun değiştiği, okuma zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Karabay, sanık kürsüsünde iddianameyi yırtarak "Bu iddianameye karşı savunma yapmayı reddediyorum" dedi.

"25. AĞIR MAHKEMESİ’Nİ PROTESTO EDİYORUM"

Karabay savunmasında şunları söyledi:

“Son aylarda yapılan operasyonlarla birlikte, gazeteci Ercüment Akdeniz’i HDK ile yargılayan ve Fatih Altaylı’ya hükmen tutukluluk devamı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ni, eksikliklerle ve maddi hatalarla dolu İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ni, Tayfun Kahraman hakkındaki AYM’nin hak ihlali kararını tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ni, öğrenciler ve gençler hakkında tutuklama kararı veren sulh ceza hakimliklerini, iddia kuponu doldurur gibi hakkımda suçlamalar yönelten iddianameyi kabul eden 25. Ağır Mahkemesi’ni protesto ediyorum.”

Karabay, savunma yapmak için çıktığı kürsüde elindeki iddianameyi yırtarak “Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” dedi.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle yaklaşık 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' olarak yer aldı.