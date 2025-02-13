Gazeteci Furkan Karabay hakkında 11 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Gazeteci Furkan Karabay hakkında, 11 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Başsavcı Vekili Can Tuncay ve eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı şu an Yargıtay Üyesi olan Şaban Yılmaz "mağdur", Furkan Karabay ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Karabay'ın soruşturmaya konu paylaşımı 6 Kasım 2024'te X hesabından yaptığının belirtildiği iddianamede, ifadesi alınan Karabay'ın paylaşımı kendisinin yaptığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirttiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, paylaşımın yapıldığı tarihte Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu, Can Tuncay'ın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili olduğu, Şaban Yılmaz'ın da İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Yargıtay Üyesi olduğu anımsatıldı.

"HAKARET VE HEDEF GÖSTERME" İDDİASI

İddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde, Furkan Karabay tarafından yapılan paylaşım içeriğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, "terör örgütü mensubu olduğu kamuoyunca bilinen ve yurt dışına kaçmış eski bir savcıya benzetildiği" ve "Akın Gürlek ile Şaban Yılmaz'ın şeref, onur ve haysiyetini zedelemek amacıyla 'rüşvet' gibi yakıştırmalar isnat edildiği" iddia edildi.

İddianamede, aynı paylaşımda tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında başlatılan ve hala devam eden soruşturma neticesinde Karabay'ın, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın isimlerini terör örgütlerine hedef gösterecek şekilde açıkça yazmak suretiyle hüviyetlerini açıkladığı" öne sürüldü.

11 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ TELEP EDİLDİ

Furkan Karabay'ın, "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği öne sürülen iddianamede, Karabay'ın toplam 3 yıl 6 aydan 11 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkeme heyetinin incelemesinin ardından kabul edildi.

Furkan Karabay, 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.