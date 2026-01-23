Gazeteci Furkan Karabay hakkında tutuklama talebi

Gece saatlerinde gözaltına alınan Medyascope muhabiri Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Avukat Enes Ermaner, dün gazeteci Furkan Karabay’ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Karabay'ın avukatı Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Furkan Karabay, İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Avukatı Enes Ermaner, Furkan Karabay'ın İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisinin verildiğini söyledi. @KarabayFurkann https://t.co/hrQwq52EEa — hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) January 23, 2026

Furkan Karabay, savcılık ifadesinde, "Yaptığım haberlerin belgesi mevcuttur. Daha önce yaptığım haberler de ortadadır. Yaptığım habercilik faaliyeti de ortadadır. Hepsi somut gerçeklik taşımaktadır. Dolayısıyla yanıltıcı bilgiyi yayma gibi bir durum söz konusu değildir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karabay'ın avukatı Enes Ermaner ise, "Belgelerin mevcudiyeti ve gerçekliği karşısında yanıltıcı bir bilgi olmadığı ortadayken bu yanıltıcı olmayan bilginin alenen yayılması suç olarak isnat dahi edilemez" dedi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Furkan Karabay tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.