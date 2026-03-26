Gazeteci Furkan Karabay hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

"Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla, hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Medyascope muhabiri Furkan Karabay hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

Karabay, 23 Ocak 2026 tarihinden bu yana ev hapsinde tutuluyordu.

Öte yandan Karabay hakkında "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek" suçlamasıyla verilen "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili kararında, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturma kapsamında adli kontrol uygulanan aşağıda açık kimlik bilgisi ve atılı suçu yazılı şüpheli hakkında dosya kapsamında karar verilecek olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.