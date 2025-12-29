Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabı erişime engellendi

Gazeteci Furkan Karabay‘ın X hesabı erişime engellendi.

Engelli Web'in aktardığına göre Karabay'ın hesabı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Karabay'ın kullandığı @frknkarabay isimli hesap X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Furkan Karabay‘ın hesapları daha önce de erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabı (@frknkarabay), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı. https://t.co/jeijF8nS3l pic.twitter.com/cbVF98bbCz — EngelliWeb (@engelliweb) December 29, 2025

Karabay'ın 16 Mayıs 2025'te @FurkannKarabay isimli hesabı, 26 Mayıs 2025'te ise @frkarabay isimli hesabı erişime engellenmişti.