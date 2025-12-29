Giriş / Abone Ol
Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabı "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap, X tarafından da görünmez kılındı.

Medya
  • 29.12.2025 17:19
  • Giriş: 29.12.2025 17:19
  • Güncelleme: 29.12.2025 17:26
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Furkan Karabay‘ın X hesabı erişime engellendi.

Engelli Web'in aktardığına göre Karabay'ın hesabı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Karabay'ın kullandığı @frknkarabay isimli hesap X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Furkan Karabay‘ın hesapları daha önce de erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

Karabay'ın 16 Mayıs 2025'te @FurkannKarabay isimli hesabı, 26 Mayıs 2025'te ise @frkarabay isimli hesabı erişime engellenmişti.

