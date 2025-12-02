Gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi

"Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla 201 gündür tutuklu olan ve bugün (2 Aralık Salı) ilk kez hakim karşısına çıkan gazeteci Furkan Karabay, hakkında tahliye kararı verildi.

Bir YouTube kanalındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Furkan Karabay bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşma gecikmeli olarak 12.30 civarında başladı.

Mahkeme heyeti, mütalaa için 12.40'ta duruşmaya ara verdi. Duruşma, saat 13.15 sıralarında başladı.

Cumhuriyet savcısı, Karabay'ın cezalandırılmasını ve tutukluluğa devam kararı verilmesini talep etti. Karabay ise mütalaaya karşı savunma yapmayacağını söyledi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

14.25 itibariyle Karabay’ın avukatları savunmasını tamamladı.

Mahkeme heyeti bu kez karar için duruşmaya ara verdi.

Mahkeme Başkanı Karabay’dan son sözünü sordu. Karabay, “Son sözüm yok” diye yanıt verdi.

Saat 15.00'te ara sona erdi. Mahkeme heyeti, Furkan Karabay'a üç ayrı suçtan toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tahliyesine hükmetti.

Kararın ardından salondan alkışlar yükseldi.

Karabay tahliye işlemleri için yeniden Silivri Cezaevi’ne götürülecek.

Karabay, tutuklu olduğu bir dava bulunmaması sebebiyle cezaevinden tahliye edilecek.

Tahliye kararına ilerleyen saatlerde savcılık itiraz etti. Akşam saatlerinde Karabay tahliye edildi.

Fotoğraf: BirGün

"İDDİANAMEYİ OKUYUN" TALEBİNE RET!

Duruşmanın başında Furkan Karabay’ın hakkında yazılan iddianamenin okunması talebi, mahkeme başkanı tarafından kanunun değiştiği, okuma zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Karabay, sanık kürsüsünde iddianameyi yırtarak "Bu iddianameye karşı savunma yapmayı reddediyorum" dedi.

"25. AĞIR MAHKEMESİ’Nİ PROTESTO EDİYORUM"

Karabay savunmasında şunları söyledi:

“Son aylarda yapılan operasyonlarla birlikte, gazeteci Ercüment Akdeniz’i HDK ile yargılayan ve Fatih Altaylı’ya hükmen tutukluluk devamı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ni, eksikliklerle ve maddi hatalarla dolu İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ni, Tayfun Kahraman hakkındaki AYM’nin hak ihlali kararını tanımayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ni, öğrenciler ve gençler hakkında tutuklama kararı veren sulh ceza hakimliklerini, iddia kuponu doldurur gibi hakkımda suçlamalar yönelten iddianameyi kabul eden 25. Ağır Mahkemesi’ni protesto ediyorum.”

Karabay, savunma yapmak için çıktığı kürsüde elindeki iddianameyi yırtarak “Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” dedi.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle yaklaşık 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' olarak yer aldı.