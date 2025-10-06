Giriş / Abone Ol
Gazeteci Furkan Karabay tek kişilik hücreye alındı

145 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay'ın, Silivri Cezaevi'nde tek kişilik hücreye alındığı belirtildi. Avukatı, Karabay’ın tek kişilik hücreye alındığını doğruladı.

  • 06.10.2025 15:21
  • Giriş: 06.10.2025 15:21
  • Güncelleme: 06.10.2025 15:27
Silivri Cezaevi'nde 145 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay, tek kişilik hücreye alındı.

Avukatı Enes Ermaner, Furkan Karabay’ın tek kişilik hücreye alındığını Diken’e doğruladı.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise Furkan Karaban'ın Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı, Can Atalay gibi isimlerin bulunduğu 9 No'lu Cezaevi'ne taşındığı bilgisini paylaştı.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla 15 Mayıs’ta gözaltına alınan Karabay, aynı gün tutuklanmıştı.

Karabay'ın 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. İlk duruşma ise 2 Aralık günü saat 10.30’da görülecek.

