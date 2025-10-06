Silivri Cezaevi'nde 145 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay, tek kişilik hücreye alındı.

Avukatı Enes Ermaner, Furkan Karabay’ın tek kişilik hücreye alındığını Diken’e doğruladı.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise Furkan Karaban'ın Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı, Can Atalay gibi isimlerin bulunduğu 9 No'lu Cezaevi'ne taşındığı bilgisini paylaştı.

