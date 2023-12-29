Gazeteci Furkan Karabay tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Tebligat almak için gittiği karakolda dün gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama talebini, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Furkan Karabay Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. https://t.co/CyNiBu4I30 — hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) December 29, 2023

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FURKAN KARABAY MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medye hesabından Karabay'a sorguda sorulan soruları gündeme taşıdı. Özel, "Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir" dedi.

Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir.



Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus. — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 29, 2023

Gözaltına alındıktan sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Furkan Karabay'a, gazetecilik faaliyetleriyle ilgili sorular sorulduğu da ortaya çıktı.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre Karabay'a sadece yaptığı haber soruldu. Karabay'a yöneltilen sorularından birisi "Haberi siz mi yaptınız? Neden yargı mensuplarını hedef gösterdiniz" oldu.

Karabay bu soruya, "Haberi ben yaptım. Öncelikli söz konusu isimler hedef gösterilmemiştir. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Barış Saral isimli şahsın sanık olduğu davada geçen ifadeler habere konu edilmiştir. Barış Saral isimli şahıs çeşitli iddialarda bulunmuş ve bu iddialar da mahkeme tutanağına geçmiştir. Haber de hiçbir özel yorum olmaksızın duruşmadaki ifadeler çarpıtılmadan, değiştirilmeden gazetecilik faaliyetleri kapsamında kamuoyuna duyurulmuştur" yanıtını verdi.

"BİRİ SİZİ TALİMATLANDIRDI MI?"

Furkan Karabay'a "Dava dosyasında geçen bu beyanlarına nasıl ve ne şekilde ulaştınız? Özellikle böyle bir haber yapmanızda sizi kimse talimatlandırdı mı? Anlatınız." sorusunu yöneltti.

“SÖZ KONUSU DURUŞMA TUTANAĞINA HERKES ULAŞABİLİR”

Karabay ise şu yanıtı verdi:

"Ben bir gazeteci olarak talimat ile değil kamuoyu yararı adına hareket etmekteyim. Barış Saral'ın mahkeme salonunda söylediği sözlerin yer aldığı kısa bir video sosyal medyada paylaşılmıştır. Adliye ve yargı haberleri yaptığım için de Barış Saral'ın mahkemede söylemiş olduğu sözler dikkatimi çekmişti. Bunun üzerine duruşma tutanağına ulaşıp konuyu gündeme getirdim. Basın kanunu kapsamında her ne kadar kaynağımı açıklamak zorunda değilsem de şunu belirtmek isterim ki söz konusu duruşma tutanağına herkes ulaşabilir."