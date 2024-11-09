Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan 10Haber muhabiri Furkan Karabay tutuklandı.

Furkan Karabay ifadesinde şu sözlere yer vermişti:

"Haberlerde başsavcı ve vekilinin görev aldığı soruşturmalar ve işlemlerden bahsedilmiştir. Dolayısı ile onların geçmişte yaptığı görevleri anlatarak nasıl onları hedef göstermiş olabilirim. ‘Hakaret’ suçlaması ise hiçbir suç bulunamadığında konulan bir suçlamadır. Burada da sırf dosyayı kalabalık göstermek için adete bir de hakaret suçu koyalım denilmiştir. Yazdığım haber metinlerinde hakarete vücut bulacak herhangi bir harf bile yoktur. Dolayısı ile suçlamaların içi boştur. Ben sadece gazetecilik görevimi yerine getiriyorum. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum."

Üyemiz, 10Haber muhabiri Furkan Karabay tutuklandı.



Karabay, ifadesi alınmadan savcılık tarafından doğrudan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi ve Karabay’ın tutuklanmasına karar verildi.



Yargılanan yalnızca Furkan Karabay değil bütün gazeteciler ve gazetecilik… https://t.co/bcFb99U2dt — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) November 9, 2024

DİSK BASIN-İŞ'TEN TUTUKLAMAYA

Furkan Karabay'ın tutuklanmasınının ardından DİSK Basın-İş'ten alınan karara tepki geldi.

Yapılan açıklamada şu ifdelere yer verildi:

"Üyemiz, 10Haber muhabiri Furkan Karabay tutuklandı. Karabay, ifadesi alınmadan savcılık tarafından doğrudan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi ve Karabay’ın tutuklanmasına karar verildi. Yargılanan yalnızca Furkan Karabay değil bütün gazeteciler ve gazetecilik mesleğidir. Uydurma suçlamalarla ve talimatla gerçekleşen bu karar gazetecilik mesleğine yönelik saldırıların bir parçasıdır. Bu saldırılar karşısında mesleğimizi ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir! Furkan Karabay derhal serbest bırakılsın!"