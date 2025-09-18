Gazeteci Furkan Karabay’ın iddianamesi kabul edildi

Bir YouTube kanalındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın iddianamesi kabul edildi.

Karabay hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Mahkeme heyeti Karabay’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma ise 2 Aralık saat 10:30’da görülecek.

FURKAN KARABAY NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında da 15 Mayıs günü gözaltına alındı, aynı gün "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Karabay, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.