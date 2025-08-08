Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye talebi üçüncü kez reddedildi

Bir YouTube kanalındaki açıklamaları ile ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın, tutukluluğa itiraz talebi üçüncü kez reddedildi.

85 gündür Silivri Cezaevi’nde tutulan gazeteci Karabay’ın tutukluluğuna itirazı İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’nde görüşüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Karabay’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istemli talep yazısı da mahkemede okundu.

Karabay’ın cezaevinden Segbis ile bağlandığı duruşmada hakim, Karabay’ın tahliye talebini reddetti ve tutukluluğunun devamına karar verdi.