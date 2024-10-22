Gazeteci Gök hakkında yeni soruşturma

Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök hakkında mesleki faaliyetleri ve açık tanık Ümit Akbıyık'ın beyanları gerekçe gösterilerek açılan dava sürüyor.

MA'nın haberine göre; Gök hakkında 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla açılan davanın 5’inci duruşması bugün Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gök ile avukatları Resul Temur ile Mehmet Emin Aktar duruşmada hazır bulundu. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, DİSK Basın-İş Başkanı Turgut Dedeoğlu ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) isimler de duruşmayı izledi.

Gök, Ortadoğu’daki çatışmalı ortama dikkat çekerek, yurt dışı yasağından kaynaklı mesleğini yapamaz durumda olduğunu kaydetti. “Yurt dışı yasağıyla kendimi tutuklu gibi hissediyorum” diyen Gök, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatını talep etti. Gök'ün avukatları da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraat talebinde bulundu. Savcı, adli kontrol tedbirinin devam etmesini istedi.

GİZLİ TANIK KARARINDAN VAZGEÇİLDİ

Mahkeme heyeti, Gök hakkında “Örgüt adına basın yayın faaliyetleri sürdürdüğü” iddiasında bulunan “CV23TY45UP78” adlı gizli tanığın dinlenilmesi için yazılan müzakereye cevap verilmediğine işaret ederek, "dosyanın sürüncemede kalmaması" gerekçesiyle tanığın dinlenmesi kararından vazgeçildiğini kaydetti.

YENİ BİR SORUŞTURMA AÇILDI

Mahkeme, yurt dışı yasağının devamına, Yargıtay'da temyiz incelemesinde olan dosyanın dönüşünün beklenilmesine, Gök hakkında 2024 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan yeni soruşturmanın dosyasının bir örneğinin istenilmesine karar verdi. Duruşma, 30 Ocak 2024 tarihine ertelendi.