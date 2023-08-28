Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı

Gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak gözaltına alındığını duyurdu.

23 Derece haber sitesinin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbek, evine polis geldiğini ve arama yaptıklarına ilişkin paylaşım yaptı.

Özbek, daha sonra yaptığı paylaşımında ise, gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltı kararı varmış.



Hadi hayırlısı… — Gökhan Özbek (@gokhanozbek) August 28, 2023

Gazeteci Özbek'in neden gözaltına alındığı ve evinin polis tarafından neden arandığı ise henüz bilinmiyor.