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Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı

Gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 28.08.2023 13:44
  • Giriş: 28.08.2023 13:44
  • Güncelleme: 28.08.2023 13:53
Kaynak: Haber Merkezi
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Gazeteci Gökhan Özbek gözaltına alındı

23 Derece haber sitesinin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbek, evine polis geldiğini ve arama yaptıklarına ilişkin paylaşım yaptı.

Özbek, daha sonra yaptığı paylaşımında ise, gözaltına alındığını bildirdi. 

Gazeteci Özbek'in neden gözaltına alındığı ve evinin polis tarafından neden arandığı ise henüz bilinmiyor. 

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