Gazeteci Gülsen Ahıska hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve sürekli basın kartı sahibi gazeteci Gülsen Ahıska, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar basın sektörüne başarıyla hizmet eden Ahıska, bugün Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Gülsen Ahıska’nın ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Gülsen Ahıska’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gülsen Ahıska’nın cenazes bugün Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.

GÜLSEN AHISKA KİMDİR?

Gülsen Ahıska Erzurum’da 1958’de doğdu. Kadıköy Ticaret Lisesi'den mezun olan Ahıska gazetecilik mesleğine 1984 yılında Sabah Gazetesi'nde başladı. Hürriyet ve Yeni Günaydın gazetelerinde çalıştı. TGC üyesi Özer Ahıska ile evli olan Gülsen Ahıska, sürekli basın kartı sahibiydi.