Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gazeteci Hakan Çelenk, Yeniçağ'daki görevinden ayrıldı

Gazeteci Hakan Çelenk, Yeniçağ internet yayınlarının Genel Yayın Yönetmeliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

Güncel
  • 09.12.2025 11:41
  • Giriş: 09.12.2025 11:41
  • Güncelleme: 09.12.2025 11:49
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Hakan Çelenk, Yeniçağ'daki görevinden ayrıldı

Gazeteci Hakan Çelenk, Yeniçağ gazetesindeki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Çelenk, ekim ayında Yeniçağ internet yayınlarının Genel Yayın Yönetmeliği görevine getirilmişti.

Hakan Çelenk, görevinden ayrıldığını açıklayarak, "Keyifle mesai yaptığım çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol