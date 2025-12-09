Gazeteci Hakan Çelenk, Yeniçağ'daki görevinden ayrıldı
Gazeteci Hakan Çelenk, Yeniçağ internet yayınlarının Genel Yayın Yönetmeliği görevinden ayrıldığını duyurdu.
Çelenk, ekim ayında Yeniçağ internet yayınlarının Genel Yayın Yönetmeliği görevine getirilmişti.
Hakan Çelenk, görevinden ayrıldığını açıklayarak, "Keyifle mesai yaptığım çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
