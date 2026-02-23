Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde fezleke "yaralama" suçundan hazırlandı: Katiller 2 yıl içinde tahliye edilebilir!

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim’de öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan fezleke, tartışmaları da beraberinde getirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen fezlekede; tutuklu sanıklar Adnan Şahin ve Abdurrahman Murat’ın “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçundan cezalandırılması ve lehlerine “haksız tahrik” hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Tosun ailesinin avukatları Cemal Yücel, Cemal Polat, Sevim Dönmez ve Hakan Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun’un katılımıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde hazırlanan fezlekeye ve son adli tıp raporuna ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

"KATİLLER LEHİNE FEZLEKE HAZIRLANMIŞ"

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) haberine göre, basın açıklamasında konuşan Tosun ailesinin avukatlarından Cemal Yücel, fezlekenin dosya kapsamıyla uyuşmadığını belirtti. Yücel, “Savcılık fezlekesi yasa, hukuk ve adalet ilkelerine, dosya kapsamına hiçbir şekilde uymamaktadır. Açık bir şekilde katiller lehine bir fezleke hazırlanmıştır. Bu görüş kabul edildiği takdirde hiçbirimizin can güvenliği devletin ve yargı kurumlarının teminatında olmayacaktır” dedi.

"KASTEN ÖLDÜRME DEĞİL DENİLİYOR"

Adli Tıp raporunda ölümün "kafatası kırıkları ve beyin kanaması" sonucu meydana geldiğinin kesinleştiğini hatırlatan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Savcılık, saldırganların öldürme kastıyla hareket etmediklerini, yaralamayı amaçladıklarını söylemektedir. Oysa Adli Tıp raporunda Hakan’ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği belirlenmiştir. Katillerin Hakan’ın kafasına ve vücuduna iki ayrı zamanda en az 5-6 defa tekme ile vurdukları, yine yumruk ile vurdukları kamera görüntüleri ile sabittir. Kasten öldürme suçunun cezası müebbet hapis iken, yapılan vasıflandırma ile cezanın alt sınırı yaklaşık 14 yıla düşmektedir. Olası haksız tahrik indirimi uygulanması hâlinde, tutuklu iki sanığın yaklaşık 2–2,5 yıl içinde tahliye edilmesi gündeme gelebilecektir.”

"SAVCILIK BÜYÜK BİR HUKUK HATASI YAPMIŞTIR"

Savcılığın taraflar arasında husumet bulunmadığı ve saldırganların alet kullanmadığı gerekçesiyle öldürme kastı olmadığı yönündeki değerlendirmesine de tepki gösteren avukat Yücel, “Savcılık bir skandala daha imza atarak yere düşme nedeniyle kırıkların oluşabileceğini belirtmiştir… Yargısal içtihatlara göre bu şekildeki bir ölüm istisnasız olarak kasten öldürme olarak değerlendirilmektedir. Savcılık büyük bir hukuk hatası yapmıştır” dedi.

TANIK BEYANLARI VE KAYIP ŞÜPHELİ İTİRAZI

Yücel, fezlekede cinayete iştirak ettiği görüntülerle sabit olduğu belirtilen motosikletli üçüncü şüpheli hakkında herhangi bir ceza talebinde bulunulmadığını söyledi. Fezlekede, üçüncü kişinin soruşturma aşamasında “tanık” sıfatıyla verdiği beyan ile diğer sanıkların ifadeleri esas alınarak saldırının “haksız tahrik” altında gerçekleştiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Yücel, “Fezlekede, bazı tanık beyanlarına dayanılarak Hakan Tosun’un faillere yönelik küfür ettiği ve saldırdığı iddiası ileri sürülmekte, bu kapsamda haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talep edilmektedir. Ancak mevcut kamera kayıtlarında, Hakan Tosun’un fiziksel saldırısına dair net bir görüntü bulunmadığı, küfür ettiğine ilişkin açık bir tespit yer almadığı ortadadır. Tanıkların tamamı yalan söylemektedir, saldırganların komşusu ve arkadaşıdır, bu tanıklar taraflıdır. Kamera görüntülerinde Hakan’ın saldırganlara yönelik hiçbir tavrı yoktur” dedi.

"MOTOSİKLETLİ ÇETE ÜYESİ DAVAYA DAHİL EDİLMEDİ"

Avukat Yücel, olayın iştirakçisi olduğu belirtilen motosikletli 3. şüpheli hakkında işlem yapılmadığını da belirterek şöyle konuştu:

“Bu iştirakçi hakkında çok kez başvurduğumuz halde dava açmak yerine işlem yapılmadığı gibi bir de beyanına itibar edilerek beyanları tahrikin delili olarak kabul edilmiştir. Motosikletli çete üyesi de davaya şüpheli olarak dahil edilmeyerek büyük bir hata daha yapılmıştır.”

"HEPİMİZ İÇİN EMSAL OLACAK"

Gazeteci Hakan Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun ise sürece olan güvensizliğini dile getirerek davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Tosun, "Hakan’ın saldırıya uğradığı geceden beri bir senaryo uygulanıyor. Hakan’ı karalamaya çalışıyorlar ancak raporlar uyuşturucu kullanmadığını açıkça ortaya koydu. Bu dava bir sınavdır; yargı çetelerden mi yana olacak yoksa yaşam hakkından mı?" ifadelerini kullandı.