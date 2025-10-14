Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde iddia: Katil zanlılarının aileleri kamera kayıtlarını aldı

10 Ekim akşamı ailesinin evine giderken saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak bulunduktan sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Hakan Tosun cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Halk TV’de yer alan habere göre Tosun’un darp edilip bırakıldığı noktada dükkanı bulunan bir esnaf katil zanlılarının ailelerinin kamera kayıtlarını aldığını iddia etti.

"SENİN KAMERAN BİZE LAZIM"

Esnafın ifadesine göre, olaydan sonraki sabah polis iki kez dükkâna gelerek kamera kayıtlarını yerinde inceledi ancak kayıtların olduğu herhangi bir cihaza el koymadı. Polisin ayrılmasının ardından ise şok edici bir gelişme yaşandı. Tutuklanan sanıklardan birinin bölgede elektrikçilik yapan ve tanınan ailesi, dükkâna gelerek "Senin kameran bize lazım" dedi ve olayı gören kamerayı kayıt cihazıyla birlikte alıp götürdü.

“KENDİMİZİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Saldırganın ailesi, esnafa polisin tekrar gelmesi durumunda "Görüntülerin bizde olduğunu söylersin, bizden alırlar" şeklinde bir ifadede bulundu. Daha sonra kamerasını geri almak için ailenin dükkânına giden esnaf, saldırıyı gerçekleştiren kişinin babasıyla karşılaştı. Babanın, "Bir tokat atmış, bu yüzden benim çocuğumu aldılar. Biz de kendimizi aklamaya çalışıyoruz" dediğini aktardı.

Habere göre ilerleyen saatlerde sanık yakını baba, polislerle bir "ocak başında" bir araya geldi. Babanın burada da polislere "Benim çocuğum bir tokat attı. Yapan başkasıdır, benim çocuğum öldürmedi. Biz de öldüreni arıyoruz" dediği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kinlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.