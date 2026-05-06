Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma başladı

Meral DANYILDIZ

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025’te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Dava öncesinde Tosun’un avukatları, duruşmanın görüleceği salonun yetersiz olduğunu belirterek daha büyük bir salon talebinde bulundu. Ancak bu talebin karşılanmadığı öğrenildi. Avukatlar, davanın yalnızca bir ceza yargılaması olmadığını, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü ve çevre mücadelesi açısından toplumsal önem taşıdığını vurguladı.

YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS ENGELİ

Dava öncesinde duruşmayı takip etmek isteyen Tosun'un yakınları ve sevenleri İncirli metrosunda buluştu. Buradan adliyeye yapılacak yürüyüşün ardından basın açıklaması okunacak.

Polis, metrodan adliyeye yürümek isteyen kitleye engel oldu. Polis, "Hakan Tosun'a ne oldu?" yazan pankartla yürünmesine izin vermedi.

Hakan Tosun'un annesi Fatma Tosun, polis barikatına tepki göstererek, "Çocuğum sokak ortasında dövüldüğünde polis neredeydi?" diye sordu.

Dövizler ve pankartların indirilmesinin ardından kitlenin tek sıra halinde geçmesine izin verildi.

Duruşmayı takip etmek isteyen yurttaşlar, adliyeye alınmaması üzerine, "Aç aç, barikatı aç" sloganı atıldı. Ardından barikatın açılmasıyla yurttaşlar, adliyeye alındı.

AVUKATLARA VE GAZETECİLERE MÜDAHALE

Mahkeme başkanı, aile yakınları ve bazı avukatlar dışında kimsenin duruşmaya alınmayacağını söyledi.

Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye giren avukatlara ve gazetecilere polis müdahale etti. Onlarca yurttaş ise duruşma salonunun olduğu koridora alınmayarak barikatta bekletiliyorlar.

Polis, duruşma salonu önünde barikat kurdu. Avukatlar, polislere davayı takip etmek üzere salona girecek avukatlara kimin karar verdiğini sorarak tepki gösteriyor. Duruşma salonuna alınmayanlar, "Barikatı aç" sloganları attı.

Ardından başka bir mahkeme salonuna alınan gazeteciler, davayı SEGBİS'le takip edecek.

TALEP REDDEDİLDİ, DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma salonunun genişletilmesine ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi. Bunun üzerine yargılamaya mevcut salonda devam edildi.

Duruşma, sanıklardan Abdurrahman Murat’ın savunmasıyla başladı. Murat’ın duruşmaya beyaz gömlekle katıldığı görüldü.

Sanık Murat savunmasında, hayatını kaybeden Hakan Tosun’a rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Olayın yaşanmamış olmasını dilediğini belirten Murat, doğduğundan bu yana aynı mahallede yaşadığını söyledi. Olay günü evdeyken Kadir isimli bir kişinin kendisini aradığını ve nişan davetiyesi vereceğini söylediğini, bunun üzerine dışarı çıktığını ifade etti. Dışarı çıktığında Tosun’u aracının yakınında gördüğünü aktaran Murat, Tosun’un alkol aldığını ve daha önce darp edilmiş gibi göründüğünü, gözünün mor ve yüzünün şiş olduğunu öne sürdü. İlk etapta aralarında bir konuşma geçmediğini söyleyen Murat, kısa süre sonra yeniden dışarı çıktığında Tosun’un aynı yerde olduğunu ve elinde madde sardığını iddia etti.

Bunun üzerine Tosun’u "Burada alkol ve uyuşturucu kullanma" diyerek uyardığını savunan Murat, Tosun’un kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Tosun'un küfürlerin devam ettiğini iddia eden Murat, Tosun’a önce omzuna doğru tekme attığını, ardından yeniden küfür edilmesi üzerine bir kez daha tekme attığını ancak başına vurmadığını söyledi. Murat, olay sırasında mahallede bulunan bazı kişilerin de toplandığını, arkadaşı Yusuf’un olay yerine geldiğini ve kendisini uzaklaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Bir kişinin “adam işiyor” dediğini duyması üzerine tekrar olay yerine gittiğini anlatan Murat, Tosun’un kendisine yeniden küfür ettiğini ve yumruk atmaya çalıştığını, bunun üzerine kendisinin de bir kez yumruk attığını öne sürdü.

Kardeşleri Öznur Tosun, Burhan Veli Tosun ve Özlem Tosun şikayetçi olup davaya müdahil olma talebinde bulundu.