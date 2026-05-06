Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma başladı
Esenyurt’ta sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun davasının ilk duruşması bugün Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı. Sanıklar ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor. Davayı takip etmek isteyen avukatlar, gazeteciler ve yurttaşlar salona alınmazken, içeri girmek isteyenlere müdahale eden polis duruşma salonu önüne barikat kurdu. Ardından Tosun'un aile avukatlarının ısrarı üzerine dışarıda kalan gazeteciler için ek salon açıldı.
Meral DANYILDIZ
İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025’te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Dava öncesinde Tosun’un avukatları, duruşmanın görüleceği salonun yetersiz olduğunu belirterek daha büyük bir salon talebinde bulundu. Ancak bu talebin karşılanmadığı öğrenildi. Avukatlar, davanın yalnızca bir ceza yargılaması olmadığını, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü ve çevre mücadelesi açısından toplumsal önem taşıdığını vurguladı.
YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS ENGELİ
Dava öncesinde duruşmayı takip etmek isteyen Tosun'un yakınları ve sevenleri İncirli metrosunda buluştu. Buradan adliyeye yapılacak yürüyüşün ardından basın açıklaması okunacak.
Polis, metrodan adliyeye yürümek isteyen kitleye engel oldu. Polis, "Hakan Tosun'a ne oldu?" yazan pankartla yürünmesine izin vermedi.
Hakan Tosun'un annesi Fatma Tosun, polis barikatına tepki göstererek, "Çocuğum sokak ortasında dövüldüğünde polis neredeydi?" diye sordu.
Dövizler ve pankartların indirilmesinin ardından kitlenin tek sıra halinde geçmesine izin verildi.
Duruşmayı takip etmek isteyen yurttaşlar, adliyeye alınmaması üzerine, "Aç aç, barikatı aç" sloganı atıldı. Ardından barikatın açılmasıyla yurttaşlar, adliyeye alındı.
AVUKATLARA VE GAZETECİLERE MÜDAHALE
Mahkeme başkanı, aile yakınları ve bazı avukatlar dışında kimsenin duruşmaya alınmayacağını söyledi.
Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye giren avukatlara ve gazetecilere polis müdahale etti. Onlarca yurttaş ise duruşma salonunun olduğu koridora alınmayarak barikatta bekletiliyorlar.
Polis, duruşma salonu önünde barikat kurdu. Avukatlar, polislere davayı takip etmek üzere salona girecek avukatlara kimin karar verdiğini sorarak tepki gösteriyor. Duruşma salonuna alınmayanlar, "Barikatı aç" sloganları attı.
Ardından başka bir mahkeme salonuna alınan gazeteciler, davayı SEGBİS'le takip edecek.
TALEP REDDEDİLDİ, DURUŞMA BAŞLADI
Duruşma salonunun genişletilmesine ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi. Bunun üzerine yargılamaya mevcut salonda devam edildi.
Duruşma, sanıklardan Abdurrahman Murat’ın savunmasıyla başladı. Murat’ın duruşmaya beyaz gömlekle katıldığı görüldü.
Sanık Murat savunmasında, hayatını kaybeden Hakan Tosun’a rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Olayın yaşanmamış olmasını dilediğini belirten Murat, doğduğundan bu yana aynı mahallede yaşadığını söyledi. Olay günü evdeyken Kadir isimli bir kişinin kendisini aradığını ve nişan davetiyesi vereceğini söylediğini, bunun üzerine dışarı çıktığını ifade etti. Dışarı çıktığında Tosun’u aracının yakınında gördüğünü aktaran Murat, Tosun’un alkol aldığını ve daha önce darp edilmiş gibi göründüğünü, gözünün mor ve yüzünün şiş olduğunu öne sürdü. İlk etapta aralarında bir konuşma geçmediğini söyleyen Murat, kısa süre sonra yeniden dışarı çıktığında Tosun’un aynı yerde olduğunu ve elinde madde sardığını iddia etti.
Bunun üzerine Tosun’u "Burada alkol ve uyuşturucu kullanma" diyerek uyardığını savunan Murat, Tosun’un kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Tosun'un küfürlerin devam ettiğini iddia eden Murat, Tosun’a önce omzuna doğru tekme attığını, ardından yeniden küfür edilmesi üzerine bir kez daha tekme attığını ancak başına vurmadığını söyledi. Murat, olay sırasında mahallede bulunan bazı kişilerin de toplandığını, arkadaşı Yusuf’un olay yerine geldiğini ve kendisini uzaklaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Bir kişinin “adam işiyor” dediğini duyması üzerine tekrar olay yerine gittiğini anlatan Murat, Tosun’un kendisine yeniden küfür ettiğini ve yumruk atmaya çalıştığını, bunun üzerine kendisinin de bir kez yumruk attığını öne sürdü.
Kardeşleri Öznur Tosun, Burhan Veli Tosun ve Özlem Tosun şikayetçi olup davaya müdahil olma talebinde bulundu.
11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.
Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.
Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin belirsizlikler sürerken arkadaşları, olayın aydınlatılması için yedi kritik soru yöneltmişti.
Tosun’un telefonu, cüzdanı, kimliği ve kamerasının kayıp olduğu belirtilirken, bu eşyaların aranıp aranmadığı, basına servis edilen görüntülerin kimler tarafından ve hangi amaçla kurgulandığı sorgulanmıştı.
Ayrıca delil niteliğindeki kayıtları yasa dışı biçimde alan kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı, Tosun’un acil serviste ne kadar süre bekletildiği, kimliğinin neden 27 saat boyunca tespit edilemediği ve olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği de sorular arasında yer almıştı.
HAKAN TOSUN KİMDİR?
Hakan Tosun, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Medya alanındaki kariyerine, özel radyoların yayın hayatına başladığı 1993 yılında teknik danışman olarak adım attı.
1998’de İzmir’e yerleşerek çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yönelen Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylara odaklanan bağımsız yapımlarıyla tanındı.
Tosun’un “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” adlı belgeselleri, Türkiye’deki toplumsal hareketleri ve çevre mücadelelerini belgeleyen çalışmalar arasında yer aldı.
Bağımsız gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapıyordu.